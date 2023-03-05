Спорт 05 марта 2023, 21:53 «Манчестер Юнайтед» потерпел крупнейшее поражение за 92 года Английский клуб «Манчестер Юнайтед» всухую уступил «Ливерпулю» со счетом 0:7 Twitter

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Встреча в рамках 25-го тура чемпионата Англии по футболу закончилась полным разгромом команды «Манчестер Юнайтед». Игроки клуба «Ливерпуль» семь раз поразили ворота «Красных дьяволов» и не пропустили ни одного мяча.

Дважды забили голы нападающие Коди Гакпо (43-я и 50-я минуты), Дарвин Нуньес (47, 75), Мохаммед Салах (66, 83). Завершил разгромный счет атакующий полузащитник Роберто Фирмино на 88-й минуте.

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Для команды «Манчестер Юнайтед» это первое крупнейшее поражение за последние 92 года и четвертое в истории. До этого команда уступала со счетом 0:7 в 1926 году клубу «Блэкберну», а после два года подряд командам «Астон Вилль» и «Вулверхэмптон» в 1930 и 1931 годах.

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Разгромный матч стал второй встречей «Манчестер Юнайтед» с «Ливерпулем» в идущем чемпионате. В прошлый раз команды встречались в матче третьего тура, где «Ливерпуль» проиграл со счетом 2:1.

Сухая победа подняла «Ливерпуль» на пятое место в турнирной таблице и позволила заработать 42 балла. «Манчестер Юнайтед» сохранил третье место с 49 баллами. Следующий матч «Ливерпуль» проведет против «Борнмута» 11 марта, «Манчестер-Юнайтед выйдет на поле против „Саутгемптона“ 12 марта.