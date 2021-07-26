«Спартак» может подписать контракт с бразильским защитником

Московский «Спартак» планирует подписать договор с защитником бразильского «Атлетико Минейро» Гугой Гомесом. Об этом сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на Rapidonoar.

Московский клуб планирует предложить за игрока пять миллионов евро. В прошлом году «Спартак» уже пытался подписать договор с игроком молодежной сборной Бразилии. Однако переговоры между клубами не принесли результатов.

Ранее московский клуб уступил казанскому «Рубину» в матче первого тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч завершился со счетом 0:1 в пользу «Рубина».