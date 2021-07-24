«Спартак» проиграл «Рубину» в первом туре РПЛ

Столичный «Спартак» уступил казанскому «Рубину» в матче первого тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Казани и завершилась со счетом 0:1.

Единственный гол на 49-й минуте встречи забил защитник «Рубина» Илья Самошников. На 38-й минуте защитник красно-белых Самюэль Жиго отправил мяч в ворота хозяев, но из-за нарушения правил в ходе атаки гол не был засчитан.

Нападающий «Рубина» Джордже Деспотович поразил ворота «Спартака» на 63-й минуте встречи, но из-за офсайда мяч был отменен.

Для «Спартака» это первый официальный матч под руководством португальского тренера Руя Витории.

В следующем туре красно-белые 30 июля на выезде сыграют с самарскими «Крыльями Советов». В тот же день «Рубин» на выезде встретиться с «Арсеналом».

«Локомотив» в матче первого тура РПЛ одержал победу над тульским «Арсеналом». Встреча завершилась со счетов 3:1. А петербургский «Зенит» обыграл подмосковные «Химки». Встреча на «Арене Химки» закончилась со счетом 3:1 в пользу подопечных Сергея Семака.