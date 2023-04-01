Спорт 01 апреля 2023, 11:54 «Рыжий Тарзан» проиграл американцу в боксерском поединке Дацик в боксерском поединке проиграл Джонсону на турнире в Москве РИА «Новости»

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Российский боец смешанного стиля Вячеслав Дацик проиграл представителю США Кевину Джонсону в боксерском поединке на турнире в Москве.

Бой прошел всю дистанцию, судьи раздельным решением отдали победу американцу. После боя победитель изъявил желание получить российское гражданство.

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«Я хочу здесь жить. Обращаюсь к президенту Владимиру Путину: я хочу российский паспорт», — привел слова Джонсона «Матч ТВ».

Для 43-летнего Дацика этот поединок стал вторым за неделю, ранее он отправил в нокаут Джеронимо дос Сантоса на турнире Ural FC. Всего в послужном списке Дацика восемь побед и три поражения на боксерском ринге.

Кевин Джонсон за профессиональную карьеру встречался в ринге с Энтони Джошуа, Тайсоном Фьюри и Дереком Чисорой. В 2009 году он уступил представителю Украины Виталию Кличко за титул WBC в тяжелом весе.