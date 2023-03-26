Спорт 26 марта 2023, 00:21 Россиянин Дацик нокаутировал бразильца Мондрагона на первой минуте Российский боксер Вячеслав Дацик нокаутировал бразильца Мондрагона на первой минуте "ВКонтакте"

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Российский боксер, боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик отправил в нокаут бразильца Джеронимо Дос Сантоса, известного под прозвищем Мандрагон. Второй турнир проимоушена Ural Fighting Championship прошел в Самаре. Об этом сообщили в Telegram-канале Ural FC.

«Вячеслав Дацик победил Джеронимо Мондрагона нокаутом (1 раунд, 0:57)», — говорится в сообщении.

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Бой проходил по правилам кикбоксинга (К-1), спортсмены встречались на ринге во Дворце спорта имени Высоцкого. Раунд завершился победой россиянина техническим нокаутом на первой минуте. В следующем поединке Дацик встретится на ринге с американским кикбоксером Кевином Джонсоном.

Джонсон рассказал о своей самой заветной мечте — спортсмен мечтает сыграть шахматную партию с российским президентом Владимиром Путиным. Боксер признал, что не очень силен в этой игре, но все равно мечтает посоревноваться с лидером России, которого он считает «самым уважаемым человеком».