Спорт 27 мая 2023, 20:39 Руководителей «Баварии» отправили в отставку после победы в Бундеслиге «Бавария» объявила об отставке Оливера Кана и Хасана Салихамиджича Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Руководство футбольного клуба «Бавария» отправило в отставку генерального директора Оливера Кана и спортивного директора команды Хасана Салихамиджича. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Наблюдательный совет клуба принял такое решение после победы команды в Бундеслиге и провала в четвертьфинале Лиги чемпионов.

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Оливера Кана на посту директора клуба сменит Ян-Кристиан Дризен, ранее занимавший пост председателя правления «Баварии». Имя преемника Салихамиджича пообещали назвать позднее.

Кан стал генеральным директором команды в 2021 году, Салихамиджич занял должность спортивного директора в 2017 году. Оба являются бывшими футболистами «Баварии».

Ранее стало известно об увольнении главного тренера команды Юлиана Нагельсмана. В пресс-службе мюнхенской «Баварии» сообщили, что освободившуюся должность передали экс-наставнику лондонского «Челси» Томас Тухеля. Контракт со специалистом подписали до 30 июня 2025 года.

Решение об увольнении Юлиана Нагельсмана принимали генеральный директор «Баварии» Оливер Кан и спортивный директор футбольного клуба Хасан Салихамиджич.