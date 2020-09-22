Рудковская предлагала Загитовой уйти к Плющенко. Команда Тутберидзе выложила переписку

Команда Этери Тутберидзе выложила в stоriеs Instаgrаm переписку продюсера Яны Рудковской и фигуристки Алины Загитовой, в которой Рудковская предлагала спортсменке уйти в команду Евгению Плющенко.

На скриншоте Рудковская якобы пишет, что Плющенко просил передать, что он очень ждет Загитову.

«Алиночка, привет, Евгений Викторович просил тебе передать, что он очень тебя ждет, и я тоже. Мы в ноябре открываем наш каток в Мособласти и в марте в Москве. Льда будет много и специалистов тоже. Много иностранцев. Мы открыты и на связи», — сказано в сообщении якобы от Яны Рудковской.

Источник фото: Instаgrаm

На это Алина Загитова ответила благодарностью, но настояла на том, что останется у Этери Тутберидзе.

Команда Тутберидзе подписала пост в Instаgrаm: «Никто никого не переманивает?».

Телеканал «360» связался с Яной Рудковской и попросил комментарий.

«Я не переписывалась с Алиной», — ответила продюсер.

Этери Тутберидзе пока не комментирует ситуацию.

В феврале 2020 года Загитова завершила спортивную карьеру. Плющенко прокомментировал ее решение — по его мнению, фигуристка ушла из спорта, потому что испугалась конкуренции со стороны более юных фигуристок из команды Тутберидзе. Тренерский штаб Алины раскритиковал Плющенко и призвал его «уважать решение величайшей спортсменки» и труд тренеров, которые помогли ей достичь спортивных высот.

Любые споры между фигуристами надо решать на льду, а не в СМИ и в соцсетях, ответил на это Плющенко.