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    22 сентября 2020, 22:48

    Рудковская предлагала Загитовой уйти к Плющенко. Команда Тутберидзе выложила переписку

    Екатерина Земская, Наталья Жуковская

    Команда Этери Тутберидзе выложила в stоriеs Instаgrаm переписку продюсера Яны Рудковской и фигуристки Алины Загитовой, в которой Рудковская предлагала спортсменке уйти в команду Евгению Плющенко.
    Рудковская предлагала Загитовой уйти к Плющенко. Команда Тутберидзе выложила переписку

    На скриншоте Рудковская якобы пишет, что Плющенко просил передать, что он очень ждет Загитову.

    «Алиночка, привет, Евгений Викторович просил тебе передать, что он очень тебя ждет, и я тоже. Мы в ноябре открываем наш каток в Мособласти и в марте в Москве. Льда будет много и специалистов тоже. Много иностранцев. Мы открыты и на связи», — сказано в сообщении якобы от Яны Рудковской.

    Рудковская предлагала Загитовой уйти к Плющенко. Команда Тутберидзе выложила переписку | Изображение 1
    Источник фото: Instаgrаm

    На это Алина Загитова ответила благодарностью, но настояла на том, что останется у Этери Тутберидзе.

    Команда Тутберидзе подписала пост в Instаgrаm: «Никто никого не переманивает?».

    Телеканал «360» связался с Яной Рудковской и попросил комментарий.

    «Я не переписывалась с Алиной», — ответила продюсер.

    Этери Тутберидзе пока не комментирует ситуацию.

    В феврале 2020 года Загитова завершила спортивную карьеру. Плющенко прокомментировал ее решение — по его мнению, фигуристка ушла из спорта, потому что испугалась конкуренции со стороны более юных фигуристок из команды Тутберидзе. Тренерский штаб Алины раскритиковал Плющенко и призвал его «уважать решение величайшей спортсменки» и труд тренеров, которые помогли ей достичь спортивных высот.

    Любые споры между фигуристами надо решать на льду, а не в СМИ и в соцсетях, ответил на это Плющенко.

    Новости SMI.FM