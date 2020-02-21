Плющенко высказался о конфликте с Тутберидзе из-за Загитовой

Плющенко прокомментировал решение фигуристки Загитовой о приостановке карьеры. Его позиция не понравилась тренерскому штабу Тутберидзе. Сам Плющенко уверен, что любые споры между фигуристами надо решать на льду, а не в СМИ и в соцсетях.

Во время интервью «Спорт-Экспрессу» двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что вообще старается не ввязываться в скандалы.

«Я вообще не люблю это и всегда старался никого не трогать, пока меня никто не трогает. Такие обсуждения — лишнее, нужно все доказывать результатом на катке. Но обсуждение в информационном поле, оказалось, тоже неплохо. Люди у нас это любят, общественность взбудоражена. Да и не только у нас, во всем мире», — сказал Плющенко.

Он добавил, что его диалог с тренером Этери Тутберидзе «перевели на все языки мира» и каждый сделал свой собственный вывод. Плющенко подчеркнул, что в следующий раз будет решать вопросы по-другому.

Ранее Плющенко заявил, что фигуристка Алина Загитова решила приостановить карьеру, потому что испугалась конкуренции со стороны более юных фигуристок из команды Тутберидзе. Тренерский штаб Алины раскритиковал Плющенко и призвал его «уважать решение величайшей спортсменки» и труд тренеров, которые помогли ей достичь спортивных высот.