Рублев проиграл Циципасу в финале турнира ATP в Монте-Карло

Российский теннисист Андрей Рублев в финале турнира серии «Мастерс» Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Монте-Карло уступил в двух сетах греку Стефаносу Циципасу. Поединок закончился со счетом 6:3, 6:3 в пользу спортсмена из Греции.

Россиянин был посеян на турнире под шестым номером, грек — под четвертым. До этого турнира спортсмены встречались на корте шесть раз. Теперь в копилке Циципаса четыре победы над Рублевым.

Андрею Рублеву 23 года. Он занимает восьмую строчку в рейтинге ATP. Он завоевал восемь титулов в турнирах, которые организовала ассоциация. На турнирах серии Большого шлема Рублев четыре раза доходил до четвертьфинала: на Открытых чемпионатах США в 2017 году и в 2020 году, Франции в 2020 году и Австралии в этом году. В финале турнира серии «Мастерс» спортсмен играл впервые.

Циципас младше своего визави на год. Он находится на пятой позиции в мировом рейтинге теннисистов.