Рублев вышел в финал турнира «Мастерс»

Теннисист Андрей Рублев победил Каспера Рууда и вышел в финал турнира «Мастерс» в Монте-Карло. Игра закончилась со счетом 6:3, 7:5 в пользу россиянина. Об этом сообщил ТАСС.

Ранее Рублев обыграл третью ракетку мира испанца Рафаэля Надаля в четвертьфинальном матче турнира серии «Мастерс». Это позволило ему выйти в полуфинал.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 4:6, 6:2 в пользу россиянина. В полуфинале Рублеву предстояло сыграть с норвежцем Каспером Руудом, который ранее обыграл действующего победителя турнира итальянца Фабио Фоньини.

В другом матче полуфинала на поле встретились британец Дэниел Эванс и грек Стефанос Циципас.

Россиянин впервые одержал победу над Надалем за три проведенных матча. Андрей Рублев находится на восьмой строчке в рейтинге ATP. В активе российского теннисиста восемь титулов под эгидой организации. Рублев четыре раза доходил до четвертьфинала на турнирах серии Большого шлема.

Призовой фонд соревнований в Монте-Карло составляет почти 2,5 миллиона евро. Победитель получит более 250 тысяч евро и 1000 очков в зачет рейтинга АТР.