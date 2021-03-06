РПЛ опубликовала календарь на заключительные туры сезона

Опубликовано расписание футбольных матчей оставшихся шести туров сезона-2020/21. Пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ) разместила его на своей странице в Twitter.

Матчи 24-го тура пройдут с 3 по 5 апреля, игры 25-го тура состоятся с 10 по 12 апреля, 17 и 18 апреля болельщики увидят матчи 26-го тура, 24 и 25 апреля — 27-го тура. Последние три тура в сезоне пройдут в мае.

С 1 по 3 мая состоятся игры 28-го тура, с 7 по 10 мая — 29-го тура, а матчи заключительного, 30-го тура пройдут 16 мая.

Полуфиналы Кубка России состоятся 21 и 22 апреля, финал намечен на 12 мая.

Встреча 21-го тура Российской Премьер-лиги между волгоградским «Ротором» и подмосковными «Химками» в Волгограде останавливали из-за двух мужчин, которые перелезли через ограждение и перешли поле стадиона. Кроме того, во время матча также произошли еще два инцидента с болельщиками.