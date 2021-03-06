Матч между волгоградским «Ротором» и подмосковными «Химками» в Волгограде остановили из-за двух мужчин, которые перелезли через ограждение и перешли поле стадиона.

Встреча 21-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) состоялась в Волгограде в субботу, 6 марта. Игра завершилась со счетом 0:0.

В ходе проведения матча жители Красноармейского района в возрасте 18 и 37 лет перелезли через ограждение и перешли поле. Игра была остановлена судьей, сообщило РИА «Новости» со на пресс-службу ГУ МВД по Волгоградской области.

Отмечается, что 18-летний молодой человек ранее был судим по статье о мошенничестве. По данным полиции, от мужчин пахло алкоголем, их задержали.

Во время матча также произошли еще два инцидента с болельщиками. Один из них бросил шарф на поле в знак поддержки команды, его также задержали и составили протокол. Другой болельщик пришел на игру нетрезвым и контролеры не пустили его. Тогда мужчина перелез через забор и прошел на трибуну. Полицейские увидели нарушителя на камерах видеонаблюдения и забрали с места.

Также в субботу, порядка 150 болельщиков итальянской «Фиорентины» прибыли на базу команды и провели акцию. Так они решили выразить недовольство последними результатами любимого клуба. Болельщики вывесили несколько баннеров с угрозами в адрес «Фиалок».