«Ротор» вылетел в ФНЛ

«Ротор» потерял место в РПЛ после победы «Уфы» над «Арсеналом». Подопечные Алексея Стукалова с 25 очками заняли 13-е место в таблице. Тульский клуб оказался на 14-й строчке. Волгоградцы опустились на 15-е место и вылетели в ФНЛ.

Встреча «Ротора» и «Рубина» прошла на стадионе казанского клуба. На 78-й минуте встречи нападающий «Ротора» Фламарион реализовал пенальти. «Рубин» сравнял счет на 90-й минуте. Отличился Джордже Деспотович. В итоге казанцы заработали 53 очка, заняли четвертое место и получили право играть в Лиге конференций в сезоне-2021/22 с третьего квалификационного раунда. Разрешилась и главная интрига последнего тура чемпионата России — кто, помимо «Зенита», попадет в Лигу чемпионов. Такую возможность после игры с грозненским «Ахматом» получил московский «Спартак». Занявший третье место «Локомотив» попал в групповой раунд Лиги Европы.