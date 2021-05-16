Стали известны все участники еврокубков от России

Все российские участники еврокубков сезона-2021/2022 определились после последнего тура домашнего чемпиона. В самом престижном клубном турнире Европы сыграют петербургский «Зенит» и московский «Спартак».

Занявшая первое место команда Сергея Семака начнет выступление с группового этапа Лиги чемпионов. Красно-белые, попавшие на второе место после сегодняшней встречи с «Ахматом», — с третьего квалификационного раунда. Выигравший в девятый раз Кубок России «Локомотив» попадает в групповой раунд Лиги Европы.

«Рубин» и «Сочи», занявшие четвертое и пятое места соответственно, сыграют в Лиге конференций. Сочинцы начнут играть со второго квалификационного раунда, а казанский клуб — с третьего.

В сезоне 2019/20 в плей-офф еврокубков не попал ни один клуб из РФ. Это произошло впервые за 18 лет. В таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) Россия оказалась на седьмом месте, потеряв шанс получить третью путевку в Лигу чемпионов со следующего сезона.