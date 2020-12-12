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    12 декабря 2020, 17:39

    «Ротор» впервые с 2004 года одержал домашнюю победу в РПЛ

    Дарья Морозова

    Команда «Ротор» победила «Уфу» со счетом 1:0. Это уже вторая победа в этом сезоне РПЛ. Об этом сообщил ТАСС. «Ротор» впервые с 2004 года одержал домашнюю победу в РПЛ.
    «Ротор» впервые с 2004 года одержал домашнюю победу в РПЛ

    Гол противнику забил Камиль Муллин на 78-й минуте матча. За четыре минуты до этого с поля удалили защитника «Уфы» Григория Морозова.

    В этом сезоне волгоградский «Ротор» после долгого перерыва вернулся в премьер-лигу.

    Ранее США ввели санкции против футбольного клуба «Ахмат» на основании «акта Магнитского». Об этом сказано в сообщении американского Минфина.

    В санкционный список внесли главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова, а также связанные с ним организации и близких к нему людей.

    Кроме футбольного клуба «Ахмат», в список попали ММА «Ахмат», фонд имени Ахмата Кадырова и принадлежащее ему ООО «Мегастройинвест», а также абсолютное первенство «Ахмат». По мнению Минфина США, все эти структуры контролируются или принадлежат Рамзану Кадырову.

    В список физических лиц попали заместитель премьер-министра Чеченской Республики Вахит Усмаев, представитель Кадырова в Европе Тимур Дугазаев, советник главы Чечни по личной безопасности Даниил Мартынов, тренер Кадырова Сатиш Семар.