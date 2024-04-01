Спорт 01 апреля 2024, 18:56 Ротенберг останется главным тренером СКА в следующем сезоне Freepik

Читать 360tv в

Председатель совета директоров СКА Александр Медведев заявил, что в следующем сезоне команда будет готовиться к участию в Кубке Гагарина под руководством нынешнего тренера Романа Ротенберга. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

«По поручению совета директоров тренерский штаб под руководством главного тренера и вся команда с новыми силами приступили к подготовке к следующему сезону», — подчеркнул Медведев.

Реклама

По его словам, атакующий стиль игры и костяк команды будут сохранены, некоторые позиции усилят новыми игроками. Глава совета директоров клуба добавил, что главное для команды — ее болельщики.

Ранее сообщалось, что хоккейный клуб «Авангард» из Омска уволил главного тренера Михаила Кравца после крупного поражения от ярославского «Локомотива».