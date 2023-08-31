Спорт 31 августа 2023, 07:35 «Ростов» одержал победу в матче Кубка России по футболу «Ростов» обыграл московский «Локомотив» со счетом 2:1 РИА «Новости»

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Матч третьего тура группы B пути РПЛ Фонбет Кубка России прошел в Ростове-на-Дону. Московский «Локомотив» уступил «Ростову» со счетом 1:2, сообщил «Чемпионат».

Первые два гола забили хозяева площадки. Нападающий Егор Голенков загнал мяч в ворота противника на 24-й минуте игры, защитник Илья Вахания — на 37-й минуте. Нападающий «Локомотива» Максим Глушенков забил гол в ворота «Ростова» на 71-й минуте, но не принес своей команде победу.

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Оба клуба сравняли счет в турнирной таблице, набрав по шесть очков. «Ростов» занял первую строчку таблицы группы В, «Локомотив» — вторую. Игры следующего тура пройдут 20 сентября. Первый клуб встретится с «Рубином» из Казани, а второй — с «Уралом» из Екатеринбурга.

«Локомотив» продлил контракты с воспитанниками академии Евгением Морозовым и Артемом Карпукасом до 2026 и 2027 годов.