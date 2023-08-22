22 августа 2023, 18:11
Карпукас и Морозов продлили контракты с московским «Локомотивом»
Московский «Локомотив» продлил контракты с воспитанниками клуба Морозовым и Карпукасом
Футболисты Евгений Морозов и Артем Карпукас продлили соглашение с московским ФК «Локомотив». Ближайшие три-четыре года игроки будут выступать за железнодорожников, сообщили в пресс-службе клуба в Telegram-канале.
«Мы очень рады, что воспитанники Академии ФК „Локомотив“ продолжат выступать за клуб. И Артем Карпукас, и Евгений Морозов являются важными игроками нынешней команды», — говорится в сообщении.
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Московский «Локомотив» продлил соглашения с защитником Евгением Морозовым до 2026 года и полузащитником Артемом Карпукасом до 2027-го.
Карпукас впервые сыграл за «Локомотив» в апреле прошлого года и провел за команду 48 матчей, забил два гола и сделал одну результативную передачу. Морозов дебютировал в составе московской команды в этом сезоне, на его счету три игры. В сезоне-2022/23 защитник на правах аренды играл за воронежский «Факел».
Ранее КДК РФС дисквалифицировал нападающего «Локомотива» Артема Дзюбу на два матча условно после оскорбления журналиста. Также футболисту назначили штраф в 50 тысяч рублей.
Футбол
ФК Локомотив
Москва 2023
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