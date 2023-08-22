Спорт 22 августа 2023, 18:11 Карпукас и Морозов продлили контракты с московским «Локомотивом» Московский «Локомотив» продлил контракты с воспитанниками клуба Морозовым и Карпукасом РИА «Новости»

Читать 360tv в

Футболисты Евгений Морозов и Артем Карпукас продлили соглашение с московским ФК «Локомотив». Ближайшие три-четыре года игроки будут выступать за железнодорожников, сообщили в пресс-службе клуба в Telegram-канале.

«Мы очень рады, что воспитанники Академии ФК „Локомотив“ продолжат выступать за клуб. И Артем Карпукас, и Евгений Морозов являются важными игроками нынешней команды», — говорится в сообщении.

Реклама

Московский «Локомотив» продлил соглашения с защитником Евгением Морозовым до 2026 года и полузащитником Артемом Карпукасом до 2027-го.

Карпукас впервые сыграл за «Локомотив» в апреле прошлого года и провел за команду 48 матчей, забил два гола и сделал одну результативную передачу. Морозов дебютировал в составе московской команды в этом сезоне, на его счету три игры. В сезоне-2022/23 защитник на правах аренды играл за воронежский «Факел».

Ранее КДК РФС дисквалифицировал нападающего «Локомотива» Артема Дзюбу на два матча условно после оскорбления журналиста. Также футболисту назначили штраф в 50 тысяч рублей.