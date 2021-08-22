«Ростов» обыграл «Нижний Новгород» в РПЛ. Это первая победа команды с новым тренером

Игроки «Ростова» в гостях обыграли команду «Нижнего Новгорода» со счетом 1:2, чем подпортили соперникам празднование 800-летия города. Как сообщил ТАСС, это первая победа команды с тренером Юрием Семиным.

Игра началась с автогола и им же закончилась. На третьей минуте игры защитник «Ростова» Максим Осипенко поразил ворота своей команды. Отыграться команда смогла за счет полузащитника Кенто Хасимото, который сумел довести мяч до ворот хозяев.

Точку в победе «Ростова поставил» защитник «Нижнего Новгорода» Лукаса Масоэро. Автоголом он отправил мяч в ворота своей команды.

В турнирной таблице РПЛ «Ростов» занимает 14 место с активом в четыре очка. «Нижний Новгород» на седьмом месте с семью очками.

Нижегородцы 27 августа в гостях сыграют с «Химками. «Ростов» отправится в Екатеринбург на встречу с «Уралом».