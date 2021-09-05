Российского штангиста Аккаева отстранили от соревнований за допинг на 16 лет

Российский тяжелоатлет Хаджимурат Аккаев не сможет принимать участие в соревнованиях до 2035 года. Его отстранили из-за нарушения антидопинговых правил. Об этом сообщил сайт международной федерации этого вида спорта.

Дисквалификация будет считаться с 22 января 2019 года. Это не первый раз, когда спортсмена отстраняют от соревнований. В 2005 году в его пробе нашли запрещенные вещества. Срок ограничений составил два года.

В 2016 году он лишился права участвовать в турнирах по тяжелой атлетике в течение шести лет. Тогда у него отобрали бронзовую олимпийскую медаль, которую он завоевал на играх в Пекине в 2008 году. В его анализах нашли оралтуринабол.

В июле спортивный арбитраж CAS дисквалифицировал российского прыгуна в высоту Данилу Лысенко на четыре года за допинг. Два года из этого срока он получил условно. Лысенко сможет вернуться в большой спорт 3 августа 2022 года. Его отстранили от участия в соревнованиях в 2018 году по подозрению в нарушении антидопинговых правил. После этого случая процесс возвращения статуса Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) остановили, а ее экс-главе Дмитрию Шляхтину запретили заниматься спортивной деятельностью.