Российского легкоатлета Лысенко дисквалифицировали за допинг на 4 года

Спортивный арбитражный суд CAS дисквалифицировал российского прыгуна в высоту Данилу Лысенко на четыре года за допинг. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу независимого легкоатлетического органа Athletics Integrity Unit (AIU).

Легкоатлет получил шесть лет дисквалификации, но два года из них — условно. Он сможет вернуться в большой спорт 3 августа 2022 года.

В марте пресс-служба Athletics Integrity Unit сообщила, что дело Лысенко передали в CAS. До этого его рассматривал дисциплинарный трибунал в Лондоне.

Серебряного призера чемпионата мира по легкой атлетике 2017 года Лысенко отстранили от участия в соревнованиях в 2018 году из-за подозрения в нарушении антидопинговых правил. После этого случая процесс возвращения статуса Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) остановили, а экс-главу ВФЛА Дмитрия Шляхтина отстранили от спортивной деятельности.

Дисквалифицированному спортсмену 24 года. В 2018 году Международная ассоциация легкой атлетики завела на него дело из-за поддельных документов о том, что он якобы не смог пройти допинг-тесты из-за болезни.