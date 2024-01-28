Спорт 28 января 2024, 10:55 Овечкин забросил 831-ю шайбу в НХЛ и приблизился к снайперскому рекорду Гретцки Овечкин забил 831-й гол в НХЛ и сократил отставание от Гретцки до 63 шайб Randy Litzinger/Icon Sportswire/globallookpress

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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки в списке снайперов всех времен НХЛ до 63 голов. Российский спортсмен забросил шайбу в матче с «Даллас Старз», сообщило РИА «Новости».

Овечкин забросил шайбу на 59-й минуте. Таким образом, ему удалось довести общее количество шайб в матчах НХЛ до 831.

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Рекордсмен лиги — Уэйн Гретцки, на счету которого 894 гола в 1487 матчах.

Вернувшийся на лед после травмы Овечкин также помог «Вашингтону» обыграть «Сент-Луис». Встреча завершилась со счетом 5:2.