Спорт 25 декабря 2022, 03:57 Российского хоккеиста Казбекова похоронили в Канаде Отец погибшего хоккеиста Казбекова рассказал о похоронах сына в Торонто РИА «Новости»

Читать 360tv в

Похороны погибшего в Канаде 18-летнего российского хоккеиста Абакара Казбекова провели в Торонто. Об этом РИА «Новости» рассказал отец спортсмена Заур Казбеков.

Он отметил, что хотел похоронить сына в Дагестане, но из-за длительного срока оформления всех необходимых документов родственники приняли решение организовать прощальную церемонию в Торонто.

Реклама

«Оформление бумаг в Канаде затянулось, а по исламским обрядам тело надо было предать земле как можно быстрее. Семья дала мне добро на то, чтобы похоронить Абакара не на родине», — сказал Казбеков-старший.

Реклама

По предварительной версии, российский хоккеист Абакар Казбеков погиб в результате падения из окна многоэтажного дома. По данным канадских СМИ, тело спортсмена обнаружили в субботу, 17 декабря, под окнами в одном из городских дворов канадского города Лондон. Местные правоохранители расследуют обстоятельства происшествия.

Российское посольство в Канаде выразило соболезнования в связи с гибелью Казбекова. Сотрудники диппредставительства заявили о готовности оказать помощь родным хоккеиста.