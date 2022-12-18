Спорт 18 декабря 2022, 00:30 Посольство России в Канаде окажет помощь родным хоккеиста Казбекова ТАСС: посольство РФ в Канаде окажет помощь семье умершего 18-летнего хоккеиста Казбекова РИА «Новости»

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Российское посольство в Канаде готово оказать всю помощь семье умершего 18-летнего хоккеиста Абакара Казбекова. Об этом ТАСС сообщили в диппредставительстве.

«Посольство и генконсульство РФ в Торонто готовы оказать необходимую помощь родным Казбекова, если поступит такой запрос от родственников», — сказали в дипмиссии и выразили соболезнования родным спортмена.

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Там также сообщили, что на данный момент к ним никто не обращался. В посольстве пообещали связаться с клубом London Knights, за который выступал российский хоккеист, чтобы прояснить ситуацию.

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Ранее в пресс-службе клуба сообщили о смерти Казбекова. В связи с этим London Knights отменили игру против Flint Firebirds, которая должна была пройти 17 декабря.

Причины смерти спортсмена представители клуба пока не раскрывают.

Абакар Казбеков родился в Москве. В России он выступал за подольский клуб «Витязь». В Канаду переехал год назад. Он считался очень перспективным игроком.