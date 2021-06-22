Одного из российских фанатов задержали после игры сборных России и Дании. Причиной стала попытка молодого человека выбежать на футбольное поле.

Видео с задержанным россиянином опубликовало в Telegram-канале РИА «Новости». На кадрах видно, как мужчину в белой кофте ведут под руки двое полицейских. При этом задержанный что-то говорит одному из правоохранителей, а на встречу им идут датские болельщики.

По информации агентства, молодого человека задержали после того, как он попытался выбежать на поле во время завершения матча. Теперь фаната ждут разбирательства с полицейскими.

Встреча сборных России и Дании проходила вечером 21 июня на стадионе в Копенгагене. Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу датчан. Подопечные Станислава Черчесова заняли последнее место в группе и не вышли в плей-офф Евро-2020.

Первыми в группе оказались бельгийские футболисты. На втором месте сейчас находится Дания, а замыкает тройку сборная Финляндии. Лидеры смогли заработать девять очков, а все остальные команды по три балла.