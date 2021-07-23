Российского футбольного арбитра Николая Волошина отстранили от работы из-за подделки ПЦР-тестов. Об этом сообщил сайт Telesport со ссылкой на источники.

Волошин, как указано в материале, работал в этом году на матчах Футбольной национальной лиги. Отмечается, что он приезжал на игры с поддельными тестами. По этой же причине, помимо Волошина, еще несколько арбитров также отстранены.

В Российской премьер-лиге (РПЛ) Волошин дебютировал в 2019 году и провел 35 матчей. Он был главным судьей на семи матчах в прошлом сезоне, в 2021 году неоднократно работал в бригаде системы видеоассистента рефери (VAR).

Дисциплинарный комитет FIFA наложил санкции на российских футболистов за нарушение антидопинговых правил. В черный список попали Иван Князев, Владимир Обухов и Дарья Мещерякова. Пробы были взяты у спортсменов в 2013 году. У Князева и Обухова обнаружили в крови следы метандиенона. Это разновидность анаболических стероидов. У Мещеряковой в пробе выявили мочегонный препарат фуросемид.