Российских футболистов дисквалифицировали за допинг

Дисциплинарный комитет FIFA наложил санкции на российских футболистов за нарушение антидопинговых правил. В черный список попали Иван Князев, Владимир Обухов и Дарья Мещерякова.

Пробы были взяты у спортсменов в 2013 году. У Князева и Обухова обнаружили в крови следы метандиенона. Это разновидность анаболических стероидов. У Мещеряковой в пробе выявили мочегонный препарат фуросемид.

За это Князев и Мещерякова были дисквалифицированы на два года. Санкции начинают действовать с 19 июля. Обухов признал нарушение и сотрудничал со следствием, поэтому в отношении него применили более мягкие меры и отстранили от футбола на шесть месяцев — до 2 декабря 2021 года.

Князев выступает за пермский клуб «Звезда», Обухов — нападающий «Ростова». Дарья Мещерякова ранее играла за женскую сборную России U17 на позиции голкипера.

Накануне Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил на ОИ в Токио российских пловцов Веронику Андрусенко и Александра Кудашева, признав, что обвинения против них в нарушении антидопинговых запретов строились на данных Московской лаборатории. Но в тестах россиян не было запрещенных веществ.