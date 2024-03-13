Спорт 13 марта 2024, 13:00 Российский защитник подрался во время матча НХЛ Защитник «Анахайма» Павел Минтюков принял участие в массовой драке в матче НХЛ Pxhere

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Массовая драка произошла на льду во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В потасовке принял участие российский хоккеист Павел Минтюков.

На льду встретились «Чикаго Блэкхокс» и «Анахайм Дакс», в составе последней в защите играет россиянин. Драка между хоккеистами началась на 10-й минуте третьего периода. У ворот «Чикаго» началась активность. Защитник «Блэкхокс» Джарред Тинорди и форвард «Дакс» Мэйсон Мактавиш стали толкать друг друга. Рядовая хоккейная ситуация переросла в потасовку. На льду началась драка, в которой приняли участие даже вратари — Петр Мразек и Джон Гибсон.

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В стороне не остался и 20-летний Минтюков, который в этом сезоне дебютировал в НХЛ.

В результате драки по четыре хоккеиста из обеих команд в общей сложности получили 65 минут штрафа. Голкипера Гибсона удалили до конца игры за пересечение красной линии.

Потасовка не помешала «Чикаго» одержать уверенную победу со счетом 7:2.