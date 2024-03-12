Подмосковье 12 марта 2024, 17:00 Подмосковные хоккеистки победили на всероссийских соревнованиях Фото: Федерация хоккея МО

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Сборная Подмосковья завоевала золотые медали на всероссийских соревнованиях по хоккею среди девушек до 15 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта региона.

Представительницы Подмосковья провели шесть игр и победили в основное время матча в каждой из встреч. По итогам трех этапов всероссийских соревнований сборная региона оказалась победителем, набрав 20 баллов в общекомандном зачете.

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Теперь подмосковным хоккеисткам предстоит выступить на XII зимней Спартакиаде учащихся России. Спортивное мероприятие пройдет в Сочи.

Напомним, в начале февраля губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

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