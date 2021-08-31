Российский велогонщик Асташов взял второе золото на Паралимпиаде в Токио

Российский велогонщик Михаил Асташов завоевал вторую золотую медаль в Паралимпийских играх в Токио. Он обошел своих соперников в шоссейной гонке с раздельным стартом.

Дистанцию в 16 километров Асташов преодолел за 24 минуты 53,37 секунды. Он выступает в классе С1, куда входят спортсмены с ограниченными возможностями верхних и нижних конечностей и наиболее тяжелыми неврологическими нарушениями.

Следом за россиянином к финишу пришел американец Аарон Кит. Его результат — 24 минуты 55,40 секунды, отметил ТАСС. Замкнул тройку лидеров пятикратный паралимпийский чемпион из Германии Михаэль Тойбер с результатом в 24 минуты 58,67 секунды.

Михаил Асташов стал открытием на Паралимпиаде в Токио. Он впервые участвует в Играх. Первое золото на этой Паралимпиаде велогонщик завоевал в гонке преследования на дистанции 3000 метров. Кроме того, он побил мировой рекорд на Паралимпийских играх в Токио. В индивидуальной гонке с раздельным стартом он преодолел дистанцию 1000 метров за одну минуту и 10,45 секунды. Его жизнь — это преодоление обстоятельств, несправедливости и предрассудков людей, а также нескончаемая воля к победе и позитивный настрой.