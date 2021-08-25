Пловцы Николаев и Пикалова принесли России серебро и бронзу на Паралимпиаде

Пловец Андрей Николаев завоевал серебро на Паралимпийских играх в Токио на дистанции 100 метров вольным стилем. Дарья Пикалова получила бронзу в плавании на 100 метров баттерфляем.

Среди мужчин первым стал австралиец Бен Попхэм, третьим — Димосфенис Михалентзакис из Греции, сообщила радиостанция «Говорит Москва».

У женщин золото получила итальянка Карлотта Джилли, которая поставили рекорд на Паралимпиаде, проплыв дистанцию за 1.02,65. Серебро — у ее соотечественницы Алексии Берра, написал ТАСС.

В копилке России уже три золота, серебро и две бронзы, уточнил телеканал «Матч ТВ». Все награды — в соревнованиях по плаванию. Золото принесли Валерия Шабалина, Анастасия Гонтарь и Роман Жданов, бронза — у Владимира Даниленко.

Также в среду были разыграны еще восемь комплектов наград — по четыре на велотреке и в фехтовании на саблях. В последней дисциплине Максим Шабуров, Александр Курзин, Никита Нагаев и Альберт Камалов не прошли дальше четвертьфинальных схваток.

Паралимпиада открылась в Токио 24 августа. На церемонии, которая прошла без зрителей, присутствовал император Японии. Паралимпийских игры будут идти до 5 сентября.