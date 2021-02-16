Российский теннисист Карацев первым в истории вышел в полуфинал дебютного Большого шлема

Российский 27-летний теннисист Аслан Карацев первым в истории вышел в полуфинал дебютного Большого шлема. В четвертьфинале Australian Open он обыграл болгарина Григора Димитрова.

Спортсмен впервые играет в основной сетке Большого шлема и первым в Открытой эре вышел в полуфинал на дебютном турнире. Он также стал самым низкорейтинговым игроком, завоевавшим путевку в полуфинал турнира Большого шлема после Горана Иванишевича на Уимблдоне-2001. Об этом сообщил сайт Sport24.

На следующей неделе Карацев дебютирует в топ-50. Если он выйдет в финал, то попадет в топ-30. В марте прошлого года Карацев стоял 263-м.

В полуфинале Карацев встретится с победителем матча Новаком Джоковичем из Сербии и Александром Зверевым из Германии.

Накануне стало известно, что российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над американцем Маккензи Макдональдосом в матче четвертого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) и первого в сезоне турнира серии Большого шлема. Таким образом, россиянин прошел в четвертьфинал.