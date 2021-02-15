Медведев впервые оказался в четвертьфинале Australian Open

Даниил Медведев одержал победу над американцем Маккензи Макдональдос в матче четвертого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) и первого в сезоне турнира серии Большого шлема. Таким образом россиянин прошел в четвертьфинал.

Встреча соперников закончилась со счетом 6:4, 6:2, 6:3 в пользу 25-летнего Медведева. В следующем туре он встретится с победителем матча, который пройдет между Андреем Рублевым и норвежцем Каспером Руудом. В четвертьфинал также вышел россиянин Аслан Карацев, сообщил ТАСС.

Медведев находится на четвертой строчке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). У него есть девять титулов под эгидой организации. Пока его лучший результат на турнирах серии Большого шлема — выход в финал Открытого чемпионата США в 2019 году. Пройдя в четвертьфинал, россиянин установил лучший результат на Australian Open, ранее ему не удавалось пройти дальше четвертого круга. В конце прошлого сезона Медведев выиграл Итоговый турнир ATP.

Финал Australian Open состоится 21 февраля. Действующим чемпионом является первая ракетка мира — серб Новак Джокович. Общий призовой фонд турнира, который проходит в Мельбурне составляет 61 миллион долларов.