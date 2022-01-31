Российский теннисист Даниил Медведев проиграл в финале Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев в финале Открытого чемпионата Австралии проиграл Рафаэлю Надалю. Матч закончился со счетом 6:2, 7:6 (7:5), 4:6, 4:6, 5:7 в пользу испанца. Об этом сообщило РИА «Новости».

Медведев был близок к победе и вел по ходу встречи с о счетом 3:2, но Надаль сумел переломить ход поединка. Теперь на счет у испанца 21 выигранный турнир Большого шлема. Он стал абсолютным рекордсменом, превзойдя достижения серба Новака Джоковича и швейцарца Роджера Федерера, которые имеют по 20 побед на турнирах такого ранга. Летом он попытается оторваться еще сильнее — для этого ему надо выиграть в 14-й раз турнир «Ролан Гаррос».

Даниил Медведев становился победителем Открытого чемпионата США в сентябре 2021 года. Победа в Австралии также могла стать исторической: еще никто не побеждал второй раз на подобных турнирах сразу после получения дебютного титула. Однако пока на счету россиянина только два выхода в финал Australian Open: годом ранее он уступил Новаку Джоковичу.

Открытый чемпионат Австралии среди россиян выигрывали Евгений Кафельников (1999) и Марат Сафин (2005). Среди женщин в 2008 году победу здесь праздновала Мария Шарапова.

Ранее сообщалось, что первой ракетке мира Новаку Джоковичу не позволят принять участие в Australian Open, так как он не сделал вакцину от коронавируса, а также указал ложные данные во время оформления визы в страну. Заслуженный тренер по теннису Владимир Камельзон предположил, что спортсмену после данной ситуации будет тяжело вновь вернуться к прежнему уровню.