Джоковича может постигнуть судьба Шараповой — российский тренер
Тренер Камельзон заявил, что Джоковича может постигнуть судьба Шараповой
Заслуженный тренер России по теннису Владимир Камельзон прокомментировал депортацию первой ракетки мира Новака Джоковича из Австралии. По его словам, спортсмену после данной ситуации будет тяжело вновь вернуться к прежнему уровню. Об этом сообщила «Газета.ru».
Ранее спортсмену не позволили принять участие в Australian Open, так как он не сделал вакцину от коронавируса, а также указал ложные данные во время оформления визы в страну.
В связи с этой ситуацией тренер вспомнил историю с Шараповой. Спортсменка так и не смогла реабилитироваться после дисквалификации на фоне допингового скандала. По его словам, Джоковича может постигнуть аналогичная судьба.