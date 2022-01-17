Заслуженный тренер России по теннису Владимир Камельзон прокомментировал депортацию первой ракетки мира Новака Джоковича из Австралии. По его словам, спортсмену после данной ситуации будет тяжело вновь вернуться к прежнему уровню. Об этом сообщила «Газета.ru».

Ранее спортсмену не позволили принять участие в Australian Open, так как он не сделал вакцину от коронавируса, а также указал ложные данные во время оформления визы в страну.

В связи с этой ситуацией тренер вспомнил историю с Шараповой. Спортсменка так и не смогла реабилитироваться после дисквалификации на фоне допингового скандала. По его словам, Джоковича может постигнуть аналогичная судьба.