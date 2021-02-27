Российский лыжник Большунов впервые стал чемпионом мира

Российский лыжник Александр Большунов занял первое место в скиатлоне на чемпионате мира. Золото спортсмена стало для российской сборной первой медалью на ЧМ. Соревнования прошли в Оберстдорфе.

Большунов пробежал дистанцию 15+15 километров за один час 11 минут 33,9 секунды, сообщило РИА «Новости».

Второе и третье места заняли представители Норвегии — Симен Хегстад Крюгер (+1,1 секунды) и Ханс Кристер Холунд (+1,7).

Последний раз россияне завоевывали золотые награды чемпионата мира в 2017 году.

Лыжнику всего 24 года, и он впервые за свою карьеру стал чемпионом мира. До этого Большунов четыре раза завоевывал серебряные награды мирового первенства. Он также является трижды серебряным и один раз бронзовым призером Олимпийских игр. Большунов побеждал в зачете Кубка мира в сезоне-2019/2020 и сезоне-2020/2021.

В январе с участием Александра Большунова произошел неприятный случай. Во время эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти он ударил финна Мяки палкой, затем въехал в него и сбил с ног. За «неспортивное поведение» Международная федерация лыжного спорта лишила сборную России бронзовой медали.

Кроме того, из-за санкций Всемирного антидопингового агентства, российские лыжники выступают в статусе команды Russian Ski Federation под флагом Олимпийского комитета России.