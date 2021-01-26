Большунов извинился перед финским лыжником за свое поведение

Президент Ассоциации лыжных гонок России (АЛВСР) Елена Вяльбе и лыжник Александр Большунов извинились перед финским спортсменом Йони Мяки за поведение россиянина на этапе Кубке мира. Большунов отмахнулся от соперника палкой, а после финиша врезался в него.

Об этом сказано в официальном пресс-релизе, опубликованном на сайте ассоциации.

«От лица АЛВСР Александр Большунов и Елена Вяльбе приносят свои извинения за реакцию Александра в отношении финского лыжника Йони Мяки во время мужской эстафеты… Враждебность не является частью духа российской команды, и мы высоко ценим принцип „честной игры“ во всех аспектах. Поэтому Александр Большунов извинился перед Йони Мяки», — сказано в тексте заявления.

Письмо с извинениями также было направлено в Финскую лыжную ассоциацию.

Неприятный инцидент произошел 24 января во время эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти. В борьбе за серебряную медаль Большунов ударил Мяки палкой, затем въехал в него и сбил с ног. За «неспортивное поведение» Международная федерация лыжного спорта (FIS) лишила сборную России бронзовой медали.