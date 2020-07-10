Российский хоккеист умер в 23 года. Ему стало плохо на тренировке

Хоккеист «Южного Урала» Павел Крутий умер в 23 года. Молодому спортсмену стало плохо на тренировке, после чего он умер в реанимации. Предварительно, причиной смерти стала тромбоэмболия легочной артерии

«10 июля ушел из жизни Павел Крутий, нападающий хоккейного клуба „Южный Урал“ (Орск), выступающего в Высшей хоккейной Лиге», — сообщила пресс-служба Федерации хоккея России.

Спортсмен был со своей командой на тренировочных сборах. Утром Крутий почувствовал недомогание, и врач хоккейного клуба оказал ему первую необходимую помощь. После этого игрока отвезли в больницу, где он скончался в реанимации. Медики поставили ему предварительный диагноз - тромбоэмболия легочной артерии.

«Федерация хоккея России выражает глубокие соболезнования всем родным, близким, друзьям и всем, кто знал Павла Крутия в связи с этой тяжелой утратой», — отмечается в сообщении.

Павлу Крутию было всего 23 года. В прошедшем сезоне спортсмен выступал за «Сарыарку». Он забросил четыре шайбы и отдал семь голевых передач в 32 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф игрок четыре раза выходил на лед. В «Южный Урал» хоккеист перешел в межсезонье.