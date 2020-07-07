Суд отклонил апелляцию хоккеиста НХЛ Зайцева. Дети останутся с матерью

Московский городской суд отклонил апелляцию игрока «Оттава Сенаторз» Никиты Зайцева. Дети спортсмена будут и дальше жить с его экс-женой Маргаритой Готовцевой.

Бывшая супруга в отличие от самого Зайцева была на заседании. Интереса хоккеиста представляла адвокат Виктория Данильченко, сообщило РИА «Новости». Суд также принял решение об алиментах. Ежемесячно на содержание детей спортсмен должен будет выплачивать по 70 тысяч рублей.

Готовцева в конце декабря 2019 года выиграла у Зайцева суд. Дочери должны были остаться жить с мамой. Однако бывший муж не отдал ей детей, а затем подал апелляцию. Сейчас их дочки живут со спортсменом и его родителями в Москве.

СМИ писали, что ранее женщина подала заявление о похищении детей и подозревала в причастности к этому родных экс-супруга. Зайцев позже заявлял, что «забрал дочерей, потому что боялся за них».

«Я ничего о детях не знаю уже семь месяцев, как нас разлучили. Не вижу их, не слышу», — сказала Готовцева после заседания 7 июля.

По ее словам, Никита живет со своей девушкой отдельно, а дети остаются у его родителей.

«Я просто очень хочу забрать своих детей», — добавила она.

Маргарита считает, что ей и дочерям может понадобиться помощь психологов для восстановления общения.