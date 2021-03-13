Российский гимн на Олимпиаде предложили заменить «Прощанием славянки»

Генсекретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев предложил использовать в качестве замены гимна на Олимпийских играх марш «Прощание славянки». Об этом Щекутьев сообщил ТАСС.

«На мой взгляд, МОК с большей вероятностью одобрит вариант, не такой созвучный с Россией, как „Катюша“. Отличным вариантом мог бы быть марш „Прощание славянки“», — сказал он.

Щекутьев также предложил рассмотреть в качестве альтернативы русскую классику — произведения композиторов Петра Чайковского, Сергея Рахманинова, Михаила Глинки.

Санкции Всемирного антидопингового агентства (WАDА) наложили запрет на использование российскими спортсменами национального гимна на Олимпийских играх в Токио и Пекине. Комиссия Олимпийского комитета России (ОКР) в январе предложила использовать вместо гимна на Олимпиаде песню «Катюша». Но накануне сайт Inside the Games сообщил, что Спортивный арбитражный суд (CAS) выступил против использования песни. Теперь остается дождаться окончательного решения от Международного олимпийского комитета (МОК).

Депутат Госдумы, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев ранее предложил использовать вместо гимна на Играх победный крик «Ура!».