Валуев предложил использовать крик вместо гимна на Олимпиаде

Депутат Госдумы Николай Валуев предложил спортсменам из России вместо гимна использовать на предстоящих Олимпийских играх крик «Ура!». Бывший чемпион мира по боксу сообщил об этом ТАСС.

Спортивный арбитражный суд (САS) ранее запретил российским спортсменам использовать в качестве гимна на Олимпиаде в Токио и Пекине песню «Катюша». Валуев заявил, что это похоже на издевательство. Но депутат призвал быть хитрее. Он предположил, что вместо это можно «что-то покричать» и исполнить под барабаны.

«В какой стране вы встретите боевой крик „Ура!“? Только в российской армии», — сказал он.

Окончательное решение о возможности использования песни «Катюша» для России на Играх вынесет Международный олимпийский комитет (МОК).

Российские спортсмены до декабря 2022 года будут вынуждены выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира без государственной символики и национального гимна из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Депутат Госдумы Ирина Роднина ранее призналась, что считает правильным решение CAS запретить российским спортсменам исполнять «Катюшу» на соревнованиях.