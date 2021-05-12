Российский футбольный стадион стал самым посещаемым в Европе

Стадионы сразу двух российских клубов стали самыми посещаемыми футбольными аренами в Европе в нынешнем сезоне. Рейтинг появился на сайте Transfermarkt.

«Газпром-Арена» петербургского «Зенита» попала на третье место топа. В среднем домашние матчи сине-бело-голубых в сезоне-2020/21 посетили 18 937 зрителей.

На втором месте оказался стадион североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) «Атланта» (20 335 зрителей). Первым по посещаемости матчей стал китайский «Гуанчжоу Эвергранд» (28 059).

Домашний стадион российского «Ростова» «Ростов-Арена» посещали в среднем 13 682 человека.

Вместимость одного из самых популярных стадионов в мире составляет 68 000 зрителей, у «Ростов-Арены» — 43 472. Из-за пандемии посещение игр было какое-то время под запретом. В феврале этого года на матчи «Зенита» разрешили пускать до 25 тысяч болельщиков. Исключение сделали на встрече петербуржцев с «Локомотивом». На нее разрешили пустить до 40 тысяч зрителей. После этой игры подопечные Сергея Семака досрочно выиграли домашний чемпионат по футболу.