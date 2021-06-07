UEFA одобрил форму сборной Украины с Крымом

Союз европейских футбольных ассоциаций согласовал форму украинской сборной для выступления на чемпионате Европы. Об этом сообщила пресс-служба UEFA.

«Форма сборной Украины (и всех других команд) на чемпионате Европы одобрена UEFA в соответствии с применимыми правилами в отношении экипировки», — сказано в сообщении UEFA. Его процитировал ТАСС.

В начале июня Украина показала форму своей сборной для выступления на Евро-2020. На футболке изображена карта страны, где можно увидеть и Крым. Глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко заявил, что силуэт родины даст игрокам силу, ведь они будут сражаться за всю страну. По его мнению, такой принт важен для спортсменов, поскольку они очень волнуются и мечтают выступить максимально хорошо на чемпионате.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала изображение Крыма как части территории Украины на новой форме сборной Украины по футболу отчаянной художественной акцией.

Украинская команда в групповом этапе сыграет со сборными Австрии, Нидерландов и Северной Македонии.