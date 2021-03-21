Российский боксер Бетербиев нокаутировал немца Дайнеса

Российский боксер Артур Бетербиев выиграл у немца Адама Дайнеса техническим нокаутом в 10-м раунде. Таким образом россиянин защитил титулы чемпиона мира по версиям WBC и IBF в полутяжелом весе.

Бой должен был состояться еще в октябре прошлого года, но его переносился два раза.

В послужном списке 36-летнего Бетербиева теперь 16 побед и ни одного поражения. Он в четвертый раз защитил титул чемпиона мира по версии IBF и в первый — WBC, сообщил RT. Дейнес потерпел второе поражение при 19 победах.

Бетербиев стал четвертым российским боксером в истории, который объединил два пояса чемпиона мира по престижным версиям или более. До него это делали Константин Цзю, Денис Лебедев и Сергей Ковалев.

В 2019 году Бетербиев сражался с украинским соперником Александром Гвоздиком в полутяжелом весе и одержал победу. Соперники продержались девять раундов, а во время десятого Бетербиев отправил украинского спортсмена в третий нокдаун.