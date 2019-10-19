Российский боксер Бетербиев трижды отправил украинца в нокдаун и стал чемпионом мира. Видео

Российский боксер Артур Бетербиев стал чемпионом мира по версиям WBC и IBF. Спортсмен сражался с украинским соперником Александром Гвоздиком в полутяжелом весе и одержал победу.

Как пишет РИА «Новости», боксеры выходили на ринг в ночь на 19 октября в американской Филадельфии. Соперники продержались девять раундов, а во время десятого Бетербиев отправил украинского спортсмена в третий нокдаун.

Таким образом, эта победа стала для Артура Бетербиева 15-й. Он провел на профессиональном ринге 15 поединков и выиграл все встречи. Теперь россиянин стал обладателем чемпионских поясов WBC и IBF.

Для Александа Гроздика проигрыш стал первым в карьере. Раньше он всегда побеждал соперников. На счету украинца 17 выходов на ринг, из которых 14 закончились для него победой нокаутом.