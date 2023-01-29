Спорт 29 января 2023, 03:52 Российский боксер Бетербиев досрочно победил британца и сохранил свои пояса Артур Бетербиев досрочно победил британца Энтони Ярда сохранил пояса WBC, WBO и IBF freepik

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Российский боксер Артур Бетербиев защитил три титула чемпиона мира среди боксеров-профессионалов в полутяжелом весе. В поединке с британцем Энтони Ярдом россиянин победил техническим нокаутом в восьмом раунде.

Бой прошел в воскресенье в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Бетербиев сохранил чемпионские пояса по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO).

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В 12-раундовом поединке противник Бетербиева выстоял восемь. После нокдауна британский угол выбросил на ринг полотенце, признавая поражение.

В активе россиянина 19 побед нокаутом в 19 поединках, британец выиграл 22 поединка и проиграл три. Бетербиев является единственным чемпионом мира в профессиональном боксе во всех весовых категориях со 100% количеством досрочных побед.

В Серпухове 4 февраля состоится открытие III Всероссийского боксерского Форума. Первым пройдет бой межу российским спортсменом Альбертом Батыргазиевым и панамцем, бывшим чемпионом WBA, Изреелем Корралесом.