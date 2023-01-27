Спорт 27 января 2023, 00:56 Олимпийский чемпион Батыргазиев проведет первый бой этого года в Серпухове Олимпийский чемпион-2020 Альберт Батыргазиев проведет первый в 2023 году бой в Серпухове Pixabay

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Олимпийский чемпион 2020 года, россиянин Альберт Батыргазиев откроет турнир в рамках III Всероссийского боксерского Форума. Бой с панамцем, бывшим чемпионом WBA Изреелем Корралесом пройдет 4 февраля в ДС «Надежда». Турнир в Серпухове покажут в прямом эфире Первого канала.

Россиянин Батыргазиев перешел в легкий вес в начале 2022 года. За этот период боксер провел два успешных поединка: с азербайджанцем Гайбатуллом Гаджиалиевым и панамцем Рикардо Нуньесом.

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Батыргазиев занимает 22 место в мире в рейтинге BoxRec в легком весе, его противник расположился на 18 месте. В случае победы россиянин может рассчитывать на включение в топ-15 рейтинга одной из ведущих организаций в мире.

Корралес в 2022 году провел лишь один поединок, в марте он одолел мексиканца Мигеля Малуэно единогласным решением судей.

4 февраля в Серпухове свой бой проведет еще один россиянин. Чемпион мира-2021 Марк Петровский встретится на ринге с Абрахамом Табулом из Ганы. Это будет поединок в тяжелом весе, он рассчитан на шесть раундов. Последний бой Петровский закончил техническим нокаутом в первом же раунде, одолев Ахмада Мамаджанова из Узбекистана.