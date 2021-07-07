Российский боец UFC нашел сходство между Дагестаном и Калифорнией

Спортсмен Ислам Махачев назвал Калифорнию удивительным регионом. Природа американского штата напомнила российскому бойцу UFC о родном Дагестане.

Фотографию на фоне калифорнийской природы Махачев опубликовал в Instagram.

«Калифорния — удивительное место, потому что похожа на Дагестан», — подписал он снимок.

Последним соперником Ислама Махачева на октагоне стал Дрю Добер, встреча с которым состоялась 7 марта. Впереди у россиянина — поединок с бразильцем Тиагу Мойзесом 18 июля. Бой возглавит турнир UFC Vegas 31.