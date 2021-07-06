Макгрегор поддразнил Порье голосовым сообщением перед боем

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор перед боем с американцем Дастином Порье записал ему шутливое голосовое сообщение в Twitter. Об этом написал RT.

«Дастин, пирожок, я иду за тобой», — говорит Макгрегор на записи.

Ранее Порье дал совет Макгрегору перед предстоящей схваткой.

«Конор будет более агрессивен, попытается не затягивать бой, потому что понял, что я хорош. Я бы на его месте пытался как можно раньше пробить меня и не дать мне поймать свой ритм, потому что если поединок перейдет во второй и более раунды, то я выиграю», — сказал американец.

Возможно, непрошенный совет и разозлил ирландского бойца.

Бой Макгрегора и Порье пройдет 11 июля в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 264. Это будет уже третий бой ирландца с американцем. Первый их бой в 2014 году закончился победой Макгрегора нокаутом. Второй бой, в январе 2023 года, нокаутом выиграл Дастин Порье.