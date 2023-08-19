Спорт 19 августа 2023, 14:16 Российский боец Дацик нокаутировал британца Томпсона на боксерском турнире в Москве Боец ММА Дацик нокаутировал британского соперника Томпсона на турнире в Москве РИА «Новости»

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Российский боец ММА Вячеслав Дацик отправил в нокаут экс-представителя Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) англичанина Оли Томпсона на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Москве. Россиянин смог одержать победу уже в первом раунде.

Бой продлился всего две минуты 25 секунд, написал RT. Позже Дацик признался, что хотел отомстить британцу за победу над Алексеем Олейником в мае на том же турнире. Тогда Томпсон одержал победу в первом раунде.

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По данным kp.ru, 43-летний Дацик заявил о готовности «дать реванш» своему ровеснику Томпсону, но уже по правилам смешанных единоборств.

На счету россиянина — семь побед и восемь поражений в смешанных единоборствах, причем трех побед он достиг именно нокаутом. В боксе Дацик победил восемь раз, из них пять — нокаутировав соперника, а проиграл трижды.

Оли Томпсон провел 38 поединков в ММА, одержав 22 победы (нокаутом — 14) и проиграв 16 раз.